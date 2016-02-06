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    Романцев: «Дзюба доказал, что может играть не только в «Спартаке», но и за чемпионов»

    Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что Артем Дзюба проявил свои лучшие качества, перейдя в "Зенит".

    "Столько всего было вылито на него, сколько сомнений высказано, что он не туда попал, что в "Зените" не получится. А мужик-то оказался с характером! И доказал, что может играть не только в "Спартаке", но и в команде-чемпионе. Это хорошее качество для футболиста – стремиться переубеждать скептиков. Я очень рад за Артема.

    Наверное, Дзюба принимал во внимание высокий уровень игроков "Зенита", когда уходил. Но почему тот же Рондон не смотрелся так здорово, как Дзюба, и не забивал по шесть голов в Лиге чемпионов? У него что, другие партнеры были?", – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 00:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 февраля 2016, 10:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а про какую команду чемпионов он пишет???
      если про бомжей, то три чемпионства и уже команда чемпионов??!))) аха-ха-ха))))

      -4
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      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > REDWHITE_ 6 февраля 2016, 11:13

      ...во первых четыре чемпионства, а во вторых, О.Романцев имел ввиду действующих! Включай иногда свою извилину, имбецил фаршированый!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 6 февраля 2016, 09:09

      Спартак кладбище для любого таланта и для любого прогресса

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 февраля 2016, 00:13

      Заголовок для троллей)

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