Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алвес: «Не думаю, что Гвардиоле понравилось в «Баварии», ведь он революционер»

    Защитник "Барселоны" Даниэль Алвес считает, что главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола сможет сделать революцию в "Манчестер Сити", когда возглавит английский клуб.

    "Пеп будет там, где он хочет быть. Он похож на Неймара: у них есть способность заново открывать себя и желание учиться новому. Очевидно, у Гвардиолы есть дар – дар управления. Ничего плохо не случилось, когда он пришел в "Баварию", ничего плохого не будет и в этот раз.
    Не думаю, что ему в "Баварии" понравилось. Он любит с самого начала делать революционные вещи, а там у него не было такой возможности. В "Манчестер Сити" она у него будет. Он любит вызовы, и все остальные должны быть к этому готовы", – сказал Алвес.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2016 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11