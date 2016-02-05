Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Раз «Спартак» проклят, то поставлю за него свечку в церкви»

    Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился своим мнением об игре москвичей в этом сезоне.

    "К сожалению, нечасто команда в первой части сезона выглядела интересно. Если "Спартак" стабилизирует игру, думаю, слова Аленичева могут из области фантастики превратиться в реальность. Надеюсь, Аленичев, Титов и Ананко уже в этом сезоне смогут привести красно-белых к золоту. Если будут проводить серые матчи, уступать, не войдут в тройку, это нельзя будет назвать удовлетворительным выступлением. А если займут пятое место, но при хорошем, качественном футболе, я им скажу: ребята, вы на правильном пути!

    Не думаю, что отсутствие трофеев после моего ухода – это какая-то закономерность. Раз говорят, что "Спартак" проклят из-за Червиченко, то пойду и поставлю свечку в церковь", – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2016 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11