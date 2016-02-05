Романцев: «Раз «Спартак» проклят, то поставлю за него свечку в церкви»

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился своим мнением об игре москвичей в этом сезоне.

"К сожалению, нечасто команда в первой части сезона выглядела интересно. Если "Спартак" стабилизирует игру, думаю, слова Аленичева могут из области фантастики превратиться в реальность. Надеюсь, Аленичев, Титов и Ананко уже в этом сезоне смогут привести красно-белых к золоту. Если будут проводить серые матчи, уступать, не войдут в тройку, это нельзя будет назвать удовлетворительным выступлением. А если займут пятое место, но при хорошем, качественном футболе, я им скажу: ребята, вы на правильном пути!

Не думаю, что отсутствие трофеев после моего ухода – это какая-то закономерность. Раз говорят, что "Спартак" проклят из-за Червиченко, то пойду и поставлю свечку в церковь", – сказал Романцев.