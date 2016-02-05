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    Янбаев: «Ниасс пришел к своей цели, красавец»

    Защитник "Локомотива" Ренат Янбаев прокомментировал уход Умара Ниасса в "Эвертон".

    "Незаменимых людей не бывает. Об этом и наш главный тренер сказал. Но я очень рад за Ниасса. Тем более он не скрывал, что "Локомотив" для него – переходный этап. Человек пришел к своей цели, красавец. Ему нужна была адаптация. Когда она прошла, Умар стал раскрывать свой талант, почувствовал уверенность, доверие тренеров. Ниасс раскрепостился и начал всех разрывать! Реально выручал команду, спасибо ему. Сумасшедшая статистика говорит сама за себя", – сказал Янбаев.

    По словам футболиста, расставание с Ниассом не должно стать для "Локомотива" большой проблемой.

    "У нас есть разные планы на игру. Шкуля тоже в полном порядке! Большой объем работы выполняет, цепляется за мяч, хорошо играет и головой, и ногами. Просто теперь ищем в штрафной Петара, а не Умара.

    Ну и, полагаю, все-таки кого-то "Локомотив" приобретет. Но в любом случае Шкулетич – сильный форвард. Мы в него верим. Вспомните, Ниасса тоже поначалу не воспринимали всерьез. А в итоге как круто человек играл!".

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.02.2016 21:27
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