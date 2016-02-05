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    Кен: «Мне сказали, что «Терек» – хороший клуб»

    Полузащитник Педро Кен, подписавший контракт с "Тереком", рассказал о своем переходе в грозненский клуб.

    "Я был знаком с Родолфо, доводилось пересекаться с Адилсоном, Маурисио. Поговорил с Родолфо, он сказал, что "Терек" – хороший клуб, а в России – сильный чемпионат", – сказал Кен.

    Также футболист отметил некоторые трудности адаптации в России.

    "Взаимопонимание постепенно налаживается, признаюсь честно, в первые дни было сложно. Одной из главных проблем был языковой барьер, но я начал учить русский язык, попросил Родолфо записать для меня главные фразы".

    По словам Кена, ему понравилось, как выглядит домашний стадион "Терека".

    "Смотрел некоторые матчи российской лиги, обзоры игр "Терека". Читал в интернете о Грозном – город преобразился и стал очень красивым. Также мне очень понравилась на фото и видео наша домашняя арена, наслышан о том, какая там царит атмосфера во время матчей. После сборов будет интересно все посмотреть своими глазами".

    Источник: ФК «Ахмат»

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    05.02.2016 19:33
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 5 февраля 2016, 20:07

      Обманули.

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