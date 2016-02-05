«Малага» – «Хетафе». Смотреть онлайн

После удачной и продолжительной серии без поражений "Хетафе" дважды оступился. Наступят ли синие на те же грабли в третий раз? "Малага" набрала на одно очка больше и запрыгнула на одну позицию выше, однако в матче равных соперников может случиться все что угодно.

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