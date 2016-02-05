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    Шац: «Надеюсь, если изменится содержание фотографий Кокорина, что-то изменится в его голове»

    Известный телеведущий и шоумен Михаил Шац поделился мнением о переходе в "Зенит" бывшего нападающего "Динамо" Александра Кокорина.

    "По поводу этого футболистов пока больше вопросов, чем ответов. Это самый щедро авансированный игрок российского чемпионата. Золотой мальчик, который уже превратился в мужчину, и позолота с него слетела. Что с ним произойдет мне предугадать очень сложно. Если он выберет футбол, то сейчас у него для этого возможностей больше, чем в "Динамо".

    Впереди у него интересная весна, и не менее интересное лето. Мне очень сложно залезть в голову к Александру и сказать, как он себя поведет. Гораздо проще залезть в его Instagram, но я уже многое в нем видел (смеется). Мне кажется, если изменится содержание фотографий Александра, то что-то изменится в его голове. Я очень на это надеюсь", – рассказал Шац.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.02.2016 16:28
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 5 февраля 2016, 20:22

      поедет в Китай за бапками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 февраля 2016, 18:09

      Моше Шац типа самый умный?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 февраля 2016, 16:42

      Наоборот,если в голове изменится что то,то и в фотографиях и на поле все будет по другому

      2
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