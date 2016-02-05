Шац: «Надеюсь, если изменится содержание фотографий Кокорина, что-то изменится в его голове»

Известный телеведущий и шоумен Михаил Шац поделился мнением о переходе в "Зенит" бывшего нападающего "Динамо" Александра Кокорина.

"По поводу этого футболистов пока больше вопросов, чем ответов. Это самый щедро авансированный игрок российского чемпионата. Золотой мальчик, который уже превратился в мужчину, и позолота с него слетела. Что с ним произойдет – мне предугадать очень сложно. Если он выберет футбол, то сейчас у него для этого возможностей больше, чем в "Динамо".

Впереди у него интересная весна, и не менее интересное лето. Мне очень сложно залезть в голову к Александру и сказать, как он себя поведет. Гораздо проще залезть в его Instagram, но я уже многое в нем видел (смеется). Мне кажется, если изменится содержание фотографий Александра, то что-то изменится в его голове. Я очень на это надеюсь", – рассказал Шац.