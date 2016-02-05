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    Радимов: «Аршавин серьезно задумывается о завершении карьеры»

    Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что бывший полузащитник "Кубани" Андрей Аршавин задумывается о завершении профессиональной карьеры футболиста.

    "Вот время летит. Я закончил карьеру давно, уже и Аршавина пора пришла. Он серьезно об этом задумывается! Удивляет злорадство людей, мол, Аршавин заканчивает позорно, только деньги ему интересны, из "Кубани выгнали", чего там еще, ах да, сбитый летчик и т.д! Остановитесь, это лучший футболист российский истории. Вспомните, сколько счастливых минут он всем нам приносил", – написал Радимов на своей странице в Instagram.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2016 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 5 февраля 2016, 19:35

      Лучший футболист российской истории - Дмитрий Аленичев!

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