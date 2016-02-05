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    Фернандес: «Выступать за сборную России? Этот вопрос нужно взвешивать»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что не исключает возможности получить российский паспорт и выступать за сборную России.

    Сообщалось, что вы хотите выступать за сборную России.

    Этот вопрос нужно взвешивать. Это очень серьезное решение, к нему надо подходить внимательно. Я на эту тему разговаривал с Романом Бабаевым, Олегом Яровинским. Наверное, вновь вернусь к этим разговорам, желание у меня остается. Но повторюсь, надо к этой теме подходить очень внимательно. Нужно понимать, как будет лучше для сборной России, ЦСКА, меня, чтобы не ошибиться. Но и нужно понимать, примут ли меня футболисты и болельщики. Очень важно, чтобы все сказали да.

    Увидеть вас в майке сборной России на чемпионате мира-2018 – это пока невозможное?

    Это не является невозможным. Это сложный процесс. Необходимо двигаться очень аккуратно.

    Источник: Р-Спорт

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    05.02.2016 14:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 5 февраля 2016, 19:59

      Марио конечно прекрасный игрок,но фланговых защитников в сборной хватает

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 5 февраля 2016, 19:21

      Я против.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 февраля 2016, 18:16

      Какая, блин, сборная? В данном случае натурализация всего лишь обходной манёвр против лимита, ага. Гинер знает, как законы обходить.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 5 февраля 2016, 17:54

      Ждем, СуперМарио!

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