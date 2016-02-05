Таски покинул «Спартак» из-за политического кризиса между Россией и Турцией

Футбольный агент Ахмет Булут, представляющий интересы защитника "Спартака" Сердара Таски, который на правах аренды перешел в "Баварию", рассказал о причинах перехода его клиента в другой клуб.

"Сердар крайне чувствителен к тому, что касается национальной темы. Из-за политического кризиса между Россией и Турцией, а также после сожженного фанатами "Спартака" флага Турции он решил уйти", – заявил агент, слова которого передает Hurriyet.