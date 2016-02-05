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    Таски покинул «Спартак» из-за политического кризиса между Россией и Турцией

    Футбольный агент Ахмет Булут, представляющий интересы защитника "Спартака" Сердара Таски, который на правах аренды перешел в "Баварию", рассказал о причинах перехода его клиента в другой клуб.

    "Сердар крайне чувствителен к тому, что касается национальной темы. Из-за политического кризиса между Россией и Турцией, а также после сожженного фанатами "Спартака" флага Турции он решил уйти", – заявил агент, слова которого передает Hurriyet.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2016 14:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1847

      mahan 6 февраля 2016, 17:09

      Пусть валит. Таким игрокам как он только на дорогах снег чистить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 5 февраля 2016, 20:25

      ну ясное дело, если бы не кризис он бы в эту баварию не перешел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 5 февраля 2016, 19:18

      Делает из него страдальца, из Спартака в Баварию, какое горе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 февраля 2016, 18:19

      Не велика потеря, ага.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 5 февраля 2016, 15:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свинтил из позорной команды при первом удобном случае.

      -11
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 февраля 2016, 14:18

      лох

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Barsuk52 5 февраля 2016, 15:19

      точно!

      1
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