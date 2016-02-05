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    Фернандес: «Когда подписал контракт ЦСКА, «Реал» начал проявлять ко мне интерес»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры.

    ЦСКА действительно одна семья?

    Без сомнений: ЦСКА – это одна семья. В одиночку никто никуда не дойдет. Все друг друга уважают, а это самое главное.

    Из ваших слов следует, что вы ни на секунду не жалели о переходе в ЦСКА.

    Ни в коем случае. Наоборот, я очень счастлив здесь, это великолепный выбор. Уже понятно, что ЦСКА мне очень сильно помог.

    Даже на фоне интереса со стороны мадридского "Реала"?

    "Реал" начал проявлять интерес после того, как мы поставили все подписи с ЦСКА. И я никогда не жалел, что получилось так. Переход в армейский клуб стал знаменательным событием в моей жизни. Я благодарю господа за то, что он открыл мне двери в ЦСКА и привел меня в этот клуб! Я здесь счастлив.

    А интересы со стороны и других клубов тогда были, но это скорее просто прощупывание почвы. Не более того. Но предложение было от ЦСКА, а потом уже от "Реала". А об интересе к моей персоне во время пребывания в ЦСКА мне неизвестно. Мне об этом никто ничего не говорил.

    Теоретически в середнячок английской Премьер-лиги не хотели бы перейти?

    Сегодня мое желание находиться в ЦСКА, провести как можно больше времени в этом клубе. Сегодня у меня нет абсолютно никакого желания покидать клуб. Но если однажды случится что-то хорошее для меня и ЦСКА, то мы посмотрим.

    Источник: Р-Спорт

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    05.02.2016 12:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      tims 5 февраля 2016, 19:11

      Лаконично, грамотно, тактично и, полагаю, искренне. Фернандес, оказывается, ещё и неплохой дипломат. Очень многие футболисты, даже известные, двух слов связать не могут...

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 февраля 2016, 18:27

      Такое впечатление, что Фернандес играет за Терек, столько восторгов и заверений в преданности.

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