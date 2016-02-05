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    Самедов: «Горжусь, что являюсь воспитанником «Спартака»

    Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов заявил, что гордится тем, что является воспитанником московского "Спартака".

    – Вас еще кто-то считает "мясным", Александр? Или, как говорят, это было давно и неправда?

    – Это было давно. Но правда. Считает ли меня кто-то "мясным"? На улице вроде не подходят и так не говорят. В команде тоже никогда так не говорили.

    – Принято считать, что есть что-то особенное в том, что игрок закончил спартаковскую школу. А вы и школу закончили, и за "Спартак" играли много.

    – Воспитанник спартаковской школы – это на всю жизнь. Надо этим гордится. Я всегда гордился. И говорил, что являюсь воспитанником "Спартака".

    Источник: «Советский спорт»

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    05.02.2016 12:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +39

      Volrad 20 ноября 2016, 19:32

      Приятно! что человек гордится тем что играл за Спартак!!!

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 5 февраля 2016, 23:14

      у Спартака всегда все было хорошо со школой, но что потом??? они же всех распродают!!! а потом покупают всяких де зеуфов...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 февраля 2016, 20:07

      Хорошо сказал

      0
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      Рейтинг: +39

      Volrad 5 февраля 2016, 16:07

      Респект и уважение таким игрокам! которые не забывают с какого гнезда они вылетели!

      3
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 5 февраля 2016, 13:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каждый спамец свою помойку хвалит.

      -5
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      Рейтинг: +33709

      zra78 5 февраля 2016, 12:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты что мелешь, надо от этого открещиваться,а ты балаболишь

      -6
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Klaido 5 февраля 2016, 16:31

      Бля ну ты вообще клоун у Локо самая лучшая дет школа по гугли Д,,,,,

      -2
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