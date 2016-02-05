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    Бергстрем: «Было приятно узнать об интересе «Рубина»

    Новобранец "Рубина" защитник Эмиль Бергстрем счастлив перейти в стан казанцев.

    "Я очень счастлив, что оказался в таком большом клубе, как "Рубин". Буду рад помочь команде добиться успеха и надеюсь выиграть как можно больше трофеев. Я знаю "Рубин" как большой клуб с богатым еврокубковым опытом, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Этот переход – важный шаг в моей карьере, возможность показать то, на что я способен. Когда я узнал об интересе "Рубина", мне было очень приятно. Поэтому, когда поступило конкретное предложение, не раздумывал долго.

    Что знал до этого о российском футболе? Знал, что в России играют мои соотечественники Андреас Гранквист и Понтус Вернблум. Они уже не первый сезон в России и являются одними из лидеров в своих клубах, выступают за национальную сборную. Они показывают достойный пример того, как, играя за рубежом, можно добиться высоких результатов. Я надеюсь также прогрессировать, выступая в российском чемпионате, приносить победы своему новому клубу. Я лидер по своей натуре, не боюсь ответственности, поэтому дайте мне немного времени, и я постараюсь показать, чего стою", - сказал Бергстрем.

    Источник: ФК «Рубин»

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    05.02.2016 11:00
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