Ковтун: «Гранат заменит Таски»

Бывший спартаковец Юрий Ковтун считает, что ушедшего защитника Сердара Таски можно заменить Владимиром Гранатом.

"Есть довольно опытный и хороший центральный защитник Владимир Гранат, который, насколько я знаю, по своих игровым качествам в целом устраивает тренерский штаб. Ему лишь нужно добавить немного стараний и усердия. Возможно, уход Таски и станет шансом для Граната закрепиться в основе "Спартака". Так или иначе, время до возобновления сезона еще есть. Его не так много, но все-таки при грамотном его использовании можно компенсировать потерю Сердара Таски теми игроками, которые есть в наличии на сегодняшний день", - сказал Ковтун.