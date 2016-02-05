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    Ковтун: «Гранат заменит Таски»

    Бывший спартаковец Юрий Ковтун считает, что ушедшего защитника Сердара Таски можно заменить Владимиром Гранатом.

    "Есть довольно опытный и хороший центральный защитник Владимир Гранат, который, насколько я знаю, по своих игровым качествам в целом устраивает тренерский штаб. Ему лишь нужно добавить немного стараний и усердия. Возможно, уход Таски и станет шансом для Граната закрепиться в основе "Спартака". Так или иначе, время до возобновления сезона еще есть. Его не так много, но все-таки при грамотном его использовании можно компенсировать потерю Сердара Таски теми игроками, которые есть в наличии на сегодняшний день", - сказал Ковтун.

    Источник: Известия

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    05.02.2016 10:41
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