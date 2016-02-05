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    Мамаев: «Уход из ЦСКА был правильным решением»

    Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев считает, что поступил правильно, покинув ЦСКА.

    "Теперь уже точно можно сказать, что два с половиной года назад я сделал правильный выбор, хотя в тот момент сомнения просто раздирали. Казалось, что это несомненный шаг назад, на самом же деле выяснилось, что два шага вперед.

    Какие могут быть обиды? Все было в профессиональной плоскости – он на тот момент не видел меня в составе, я же хотел играть", - сказал Мамаев.

    Источник: Спортфакт

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    05.02.2016 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 февраля 2016, 15:18

      Отличный игрок и еще много достигнет в "Краснодаре"!!!!!!!!!!!!!Удачи Мамаеву!!!!!!!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 5 февраля 2016, 12:27

      Не уход из ЦСКА был правильным решением, а переход в Краснодар был правильным решением.

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