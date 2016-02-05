Мамаев: «Уход из ЦСКА был правильным решением»

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев считает, что поступил правильно, покинув ЦСКА.

"Теперь уже точно можно сказать, что два с половиной года назад я сделал правильный выбор, хотя в тот момент сомнения просто раздирали. Казалось, что это несомненный шаг назад, на самом же деле выяснилось, что два шага вперед.

Какие могут быть обиды? Все было в профессиональной плоскости – он на тот момент не видел меня в составе, я же хотел играть", - сказал Мамаев.