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    Быстров: «Условно «Краснодар» может и вторым составом в РФПЛ играть»

    Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров рассказал о перспективах команды.

    — Ментально "Краснодар" созрел для борьбы за чемпионство?
    — У нас в команде 22 человека – фактически два равноценных состава. Можно условно вторым составом заявляться и спокойно в Премьер-лиге играть. Считаю, по подбору игроков "Краснодар" должен бороться за самые высокие места.

    — Вплоть до первого?
    — Конечно. А иначе какой смысл стремиться вверх?

    — Но после прошлогоднего третьего места и второе будет шагом вперед.
    — В этом смысле – да. Шаг за шагом, год за годом команда становится только крепче, и соответственно цели только повышаются.

    — Есть ощущение, что на ваших глазах и с вашим участием пишется новая история?
    — Безусловно. Клуб правильно, систематически растет и развивается. Думаю, это не только мне, но и простому болельщику со стороны заметно. Никто никуда не бежит, миллиарды не тратит. Все грамотно и рационально делается.

    — Близость, я бы даже сказал – доступность президента клуба является серьезным подспорьем для игроков?
    — Естественно, когда видишь, что человек живо интересуется делами команды, душу вкладывает в клуб, приезжает, разговаривает, иногда и "пихает" — как без этого?! – это не может не подкупать

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.02.2016 10:07
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