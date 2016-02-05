Быстров: «Условно «Краснодар» может и вторым составом в РФПЛ играть»

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров рассказал о перспективах команды.

— Ментально "Краснодар" созрел для борьбы за чемпионство?

— У нас в команде 22 человека – фактически два равноценных состава. Можно условно вторым составом заявляться и спокойно в Премьер-лиге играть. Считаю, по подбору игроков "Краснодар" должен бороться за самые высокие места.



— Вплоть до первого?

— Конечно. А иначе какой смысл стремиться вверх?



— Но после прошлогоднего третьего места и второе будет шагом вперед.

— В этом смысле – да. Шаг за шагом, год за годом команда становится только крепче, и соответственно цели только повышаются.

— Есть ощущение, что на ваших глазах и с вашим участием пишется новая история?

— Безусловно. Клуб правильно, систематически растет и развивается. Думаю, это не только мне, но и простому болельщику со стороны заметно. Никто никуда не бежит, миллиарды не тратит. Все грамотно и рационально делается.



— Близость, я бы даже сказал – доступность президента клуба является серьезным подспорьем для игроков?

— Естественно, когда видишь, что человек живо интересуется делами команды, душу вкладывает в клуб, приезжает, разговаривает, иногда и "пихает" — как без этого?! – это не может не подкупать