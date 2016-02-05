Быстров: «Краснодар» не набирал очков там, где надо было»

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал выступление команды.

— Сезон у вас складывается неоднозначно. С одной стороны – успешные выступления команды, с другой – скромная личная статистика. Согласны?

— Естественно, мне хочется больше играть, но пока тренер выделяет столько времени. Сейчас сборы, работаю. Буду лучше готов – буду больше играть.



— Почему команда осенью выступала неровно?

— Нащупывала свою игру. Находила связи. Все-таки новые футболисты пришли. Нужно время, чтобы сыграться.

— Так велико было влияние Широкова и Измайлова на игру?

— Не в этом дело. Что-то тренер новое требует, где-то сами придумываем. Команда не может ровно идти весь сезон. Бывают разные состояния, спады неизбежны.



— "Краснодар" в этом сезоне действительно стал играть иначе?

— Многое зависит от результата. Когда он есть, то и тренируешься, и играешь спокойнее. А мы не набирали очков там, где должны были. Начали нервничать, переживать. Отсюда проблемы.



— К "Краснодару" стали по-другому относиться?

— Конечно, когда к команде относятся более-менее расхлябанно, это идет тебе на руку. А когда начинают воспринимать, как "Спартак" или "Зенит", когда каждый матч "от ножа", играть становится тяжелее.