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    Быстров: «Краснодар» не набирал очков там, где надо было»

    Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал выступление команды.

    — Сезон у вас складывается неоднозначно. С одной стороны – успешные выступления команды, с другой – скромная личная статистика. Согласны?
    — Естественно, мне хочется больше играть, но пока тренер выделяет столько времени. Сейчас сборы, работаю. Буду лучше готов – буду больше играть.

    — Почему команда осенью выступала неровно?
    — Нащупывала свою игру. Находила связи. Все-таки новые футболисты пришли. Нужно время, чтобы сыграться.

    — Так велико было влияние Широкова и Измайлова на игру?
    — Не в этом дело. Что-то тренер новое требует, где-то сами придумываем. Команда не может ровно идти весь сезон. Бывают разные состояния, спады неизбежны.

    — "Краснодар" в этом сезоне действительно стал играть иначе?
    — Многое зависит от результата. Когда он есть, то и тренируешься, и играешь спокойнее. А мы не набирали очков там, где должны были. Начали нервничать, переживать. Отсюда проблемы.

    — К "Краснодару" стали по-другому относиться?
    — Конечно, когда к команде относятся более-менее расхлябанно, это идет тебе на руку. А когда начинают воспринимать, как "Спартак" или "Зенит", когда каждый матч "от ножа", играть становится тяжелее.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.02.2016 09:07
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