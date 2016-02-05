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    Мозес: «Помог Эменике с решением перебраться в Лондон»

    Нападающий "Вест Хэма" Виктор Мозес выразил свою радость тем, что его одноклубник по национальной сборной Нигерии Эммануэль Эменике выбрал лондонский клуб.

    "За сборную Нигерии я отыграл с ним игр 20. Он был в сборной, когда я туда только пришел, и мы выиграли африканский кубок наций, где он был лучшим бомбардиром.

    Я рад, что он перешел в "Вест Хэм", и теперь я постараюсь, чтобы Эммануэль чувствовал себя, как дома.

    Он звонил мне и рассказывал об интересе клуба. Я сказал: "Приезжай и играй в Премьер-лиге. "Вест Хэм" - семейный клуб, тут все дружелюбны, у нас хороший тренер, а люди очень доброжелательны.

    "Его лучшие качества? Он быстрый и мощный. В стане "супер орлов" мы зовем его "здоровяком", - цитирует Мозеса leadership.ng.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2016 06:24
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