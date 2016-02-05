Мозес: «Помог Эменике с решением перебраться в Лондон»

Нападающий "Вест Хэма" Виктор Мозес выразил свою радость тем, что его одноклубник по национальной сборной Нигерии Эммануэль Эменике выбрал лондонский клуб.

"За сборную Нигерии я отыграл с ним игр 20. Он был в сборной, когда я туда только пришел, и мы выиграли африканский кубок наций, где он был лучшим бомбардиром.

Я рад, что он перешел в "Вест Хэм", и теперь я постараюсь, чтобы Эммануэль чувствовал себя, как дома.

Он звонил мне и рассказывал об интересе клуба. Я сказал: "Приезжай и играй в Премьер-лиге. "Вест Хэм" - семейный клуб, тут все дружелюбны, у нас хороший тренер, а люди очень доброжелательны.

"Его лучшие качества? Он быстрый и мощный. В стане "супер орлов" мы зовем его "здоровяком", - цитирует Мозеса leadership.ng.