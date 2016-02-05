Быстров: «Пускай «Спартак» выиграет золото при правлении Аленичева»

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров поделился своим мнением о перспективах московского "Спартака" с Дмитрием Аленичевым у руля команды.

"Спартак" — это отдельная история. Постоянные скандалы, интриги, расследования (усмехается). Диме могу пожелать только удачи, чтобы он как можно дольше продержался и привел все-таки команду к чемпионству. Так как я с ним в хороших отношениях, могу пожелать Аленичеву только удачи.

Пускай "Спартак" выиграет золото при правлении Аленичева. Любому тренеру нужно дать время поработать. Если мы будем бороться со "Спартаком" за чемпионство, всем будет только интереснее", - сказал Быстров.