Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Быстров: «Если Аршавин захочет, то сможет помочь не одной команде нашего чемпионата»

    Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров поделился своим мнением о том, может ли полузащитник Андрей Аршавин закончить карьеру после расторжения контракта с краснодарской "Кубанью".

    "Этот вопрос нужно задать Андрею Сергеевичу. Это его выбор. Если захочет, то еще будет играть в футбол. Просто так сложилось – приехал в другой город, команда не показывала того футбола, на который все надеялись. Были и другие проблемы. Думаю, Аршавин не привык к таким условиям. Плюс травмы. Из-за этого всего ему и не удалось показать все, на что способен. Если пройдет предсезонные сборы, наберет форму – сможет помочь не одной команде нашего чемпионата. Думаю, если он захочет, то заиграет в любой команде Премьер-Лиги", - отметил Быстров.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2016 23:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11