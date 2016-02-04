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    Ярмоленко: «Лучше играть в условном «Эвертоне», чем сидеть на скамейке в «Барселоне»

    Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в интервью dynamo.kiev.ua рассказал о том, какой иностранный язык он изучает, а также о том, какой европейский чемпионат ему импонирует больше всего.

    — Вы готовитесь к отъезду за границу. Какой-нибудь иностранный язык изучаете?

    — До недавнего момента я изучал английский. Но в сентябре у меня родился второй сын, и элементарно пропало время. Но после окончания вторых сборов планирую вернуться к курсам. Мне это интересно, тем более, английский мне вроде дается. Изучаю язык для себя, а не как подготовку к чемпионату Англии. Я часто бываю за границей и не люблю, когда бекают и мекают. Хочу нормально изъясняться.

    — Какой чемпионат, считаете, лучше вам подходит?

    — В любом чемпионате есть хорошие команды, но как чемпионат мне импонирует больше английская Премьер-лига. У них динамичный футбол, много опасных моментов и голов. Но это я рассуждаю как болельщик, а не как футболист, который хочет играть только в Англии.

    — Что лучше: иметь гарантированное место в основе условного "Эвертона" или перебиваться выходами на замену в "Барселоне"?

    — Лучше играть в условном "Эвертоне". Конечно, можно поехать в "Барселону", сделать крутое селфи с Месси, выставить фото в инстаграм, набрать миллион лайков и быть довольным собой. Но я не из этих. Для меня очень важна игровая практика. Если я не буду дважды в неделю играть, мне некуда будет выплескивать эмоции и энергию. Мои родные сойдут с ума. Если я играю, на следующий день я спокоен и всем улыбаюсь. Если по каким-то причинам я пропустил игру и лежу дома, я тут же нарываюсь на ссору, которую сам себе надумываю. Вот такой противный у меня характер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2016 23:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 февраля 2016, 11:23

      Опять этот пиз дабол хохлятс кий!!! Не позовут тебя в Барсу - покрышками и блевотнёй бандеровской провонял!

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      Рейтинг: +22

      Igreks 5 февраля 2016, 10:47

      Ярмола красава

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