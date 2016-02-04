Ярмоленко: «Лучше играть в условном «Эвертоне», чем сидеть на скамейке в «Барселоне»

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в интервью dynamo.kiev.ua рассказал о том, какой иностранный язык он изучает, а также о том, какой европейский чемпионат ему импонирует больше всего.

— Вы готовитесь к отъезду за границу. Какой-нибудь иностранный язык изучаете?

— До недавнего момента я изучал английский. Но в сентябре у меня родился второй сын, и элементарно пропало время. Но после окончания вторых сборов планирую вернуться к курсам. Мне это интересно, тем более, английский мне вроде дается. Изучаю язык для себя, а не как подготовку к чемпионату Англии. Я часто бываю за границей и не люблю, когда бекают и мекают. Хочу нормально изъясняться.

— Какой чемпионат, считаете, лучше вам подходит?

— В любом чемпионате есть хорошие команды, но как чемпионат мне импонирует больше английская Премьер-лига. У них динамичный футбол, много опасных моментов и голов. Но это я рассуждаю как болельщик, а не как футболист, который хочет играть только в Англии.

— Что лучше: иметь гарантированное место в основе условного "Эвертона" или перебиваться выходами на замену в "Барселоне"?

— Лучше играть в условном "Эвертоне". Конечно, можно поехать в "Барселону", сделать крутое селфи с Месси, выставить фото в инстаграм, набрать миллион лайков и быть довольным собой. Но я не из этих. Для меня очень важна игровая практика. Если я не буду дважды в неделю играть, мне некуда будет выплескивать эмоции и энергию. Мои родные сойдут с ума. Если я играю, на следующий день я спокоен и всем улыбаюсь. Если по каким-то причинам я пропустил игру и лежу дома, я тут же нарываюсь на ссору, которую сам себе надумываю. Вот такой противный у меня характер.