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    Еременко: «Буду стараться потихоньку набирать лучшую форму»

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко прокомментировал свое возвращение на поле после восстановления от травмы. В товарищеском матче с норвежской "Волеренгой" (4:1) хавбек провел на поле 30 минут.

    — Рад, что вернулся на поле. Конечно, тяжеловато было, давно не играл в матчах. Потихоньку буду набирать.

    — Тренеры выделили тебе полчаса. Почувствовал, что уже "наелся", или мог ещe играть?

    — Мог играть дальше, но еще перед матчем решили, что я сыграю только полчаса.

    — Какие задачи перед собой лично ставишь на вторую часть сезона?

    — Для команды самое важное — выиграть чемпионат. Я же стараюсь набрать лучшую форму. Надо это делать потихоньку.

    — Можешь сказать, что организм уже не беспокоит так, как раньше?

    — Конечно, я чувствую себя лучше, чем до операции. Маленький дискомфорт есть, но со временем это должно пройти.

    — Как считаешь, тебе лучше играть во всех товарищеских матчах, или брать какую-то паузу?

    — Будем смотреть по самочувствию. Один день боли может не быть, а на следующий заболит. Достаточно противная травма.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.02.2016 22:45
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