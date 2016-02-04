Янбаев: «В Турции у «Фенербахче» будет сумасшедшая поддержка, но мы к этому готовы»

Защитник московского "Локомотива" Ренат Янбаев поделился своими впечатлениями от игры с датским "Брондбю" (0:0; 3:2 по пенальти) на товарищеском турнире "Atlantic Cup" и рассказал о том, как команда готовится к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

"Матч с "Брондбю" получился тяжелым. Сейчас главное - заложить фундамент на будущее и наиграть связи. Команда постепенно набирает форму. Свое состояние могу оценить процентов на 70. Впереди плей-офф Лиги Европы. Первый матч проведем во вторник - день Лиги чемпионов, зато останется больше времени до следующей игры. В Турции у "Фенербахче" будет сумасшедшая поддержка болельщиков, но после матчей с "Бешикташем" мы к этому готовы", - отметил Янбаев.