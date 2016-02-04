Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов: «Смотрят ли в Болгарии российский чемпионат? Конечно!»

    Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов рассказал о том, как он отреагировал на информацию о том, что его признали лучшим футболистом Болгарии в 2015 году.

    "Я знал за три месяца из болгарских СМИ, что стану победителем. Так что не могу сказать, что это стало сюрпризом. Кто был конкурентом? Есть игроки, выступающий в итальянской серии А, в болгарском чемпионате, есть один игрок, выступающий в Сербии за "Партизан". До этого трижды был вторым. Два раза уступал Бербатову, и один раз – Иванову из "Базеля", он защитник.

    Смотрят ли в Болгарии российский чемпионат? Конечно! В России играет семь футболистов из Болгарии: я, Миланов, один из "Кубани", двое из "Амкара", Георгиев из "Рубина".

    Вселяет ли эта награда уверенность? Да, потому что ранее ее получали великие игроки. Для меня честь выиграть этот приз", - сказал Попов.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2016 21:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +500

      Baggio1986 5 февраля 2016, 07:11

      З а что дали??? Непонятно...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11