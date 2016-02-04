Попов: «Смотрят ли в Болгарии российский чемпионат? Конечно!»

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов рассказал о том, как он отреагировал на информацию о том, что его признали лучшим футболистом Болгарии в 2015 году.

"Я знал за три месяца из болгарских СМИ, что стану победителем. Так что не могу сказать, что это стало сюрпризом. Кто был конкурентом? Есть игроки, выступающий в итальянской серии А, в болгарском чемпионате, есть один игрок, выступающий в Сербии за "Партизан". До этого трижды был вторым. Два раза уступал Бербатову, и один раз – Иванову из "Базеля", он защитник.

Смотрят ли в Болгарии российский чемпионат? Конечно! В России играет семь футболистов из Болгарии: я, Миланов, один из "Кубани", двое из "Амкара", Георгиев из "Рубина".

Вселяет ли эта награда уверенность? Да, потому что ранее ее получали великие игроки. Для меня честь выиграть этот приз", - сказал Попов.