Аршавин: «Предложения уже есть, но сначала надо полностью закрыть историю с «Кубанью»

О Боже !! Что-же теперь с Кубанью будет ? Такого игрока теряет !!!
А если серьёзно, то и Слава Богу что этот ВЕТЕРАН покидает Кубань ! Кубани удачи ! Избавляйтесь от подобного рода "игроков"...
Полузащитник Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с "Кубанью", рассказал о том, что варианты продолжения карьеры у него уже имеются.
— Вы до сих пор в Краснодаре?
— Да, жду, когда все отношения с клубом будут окончательно закрыты.
— Чем при этом занимаетесь?
— Поддерживаю форму и отвечаю на участившиеся звонки.
— От агентов?
— И от них тоже.
— Значит, есть уже предложения по продолжению карьеры?
— Есть, но пока что-то конкретное говорить рано, тем более, что сначала надо полностью закрыть историю с "Кубанью", а потом уже думать о другом клубе.