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    Аршавин: «Предложения уже есть, но сначала надо полностью закрыть историю с «Кубанью»

    Полузащитник Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с "Кубанью", рассказал о том, что варианты продолжения карьеры у него уже имеются.

    — Вы до сих пор в Краснодаре?

    — Да, жду, когда все отношения с клубом будут окончательно закрыты.

    — Чем при этом занимаетесь?

    — Поддерживаю форму и отвечаю на участившиеся звонки.

    — От агентов?

    — И от них тоже.

    — Значит, есть уже предложения по продолжению карьеры?

    — Есть, но пока что-то конкретное говорить рано, тем более, что сначала надо полностью закрыть историю с "Кубанью", а потом уже думать о другом клубе.

    Источник: Спортфакт

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    04.02.2016 21:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 5 февраля 2016, 12:34

      О Боже !! Что-же теперь с Кубанью будет ? Такого игрока теряет !!!
      А если серьёзно, то и Слава Богу что этот ВЕТЕРАН покидает Кубань ! Кубани удачи ! Избавляйтесь от подобного рода "игроков"...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 5 февраля 2016, 09:16

      Полузащитник Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с "Кубанью", рассказал о том, что варианты продолжения карьеры у него уже имеются.

      — Вы до сих пор в Краснодаре?

      — Да, жду, когда появятся билеты на поезд до Москвы.

      — Чем при этом занимаетесь?

      — Поддерживаю форму и отвечаю на участившиеся звонки.

      — От коллекторов?

      — И от них тоже.

      — Пришлось взять деньги в кредит?

      — Да, в прошлом месяце разбил телефон, поэтому взял в кредит небольшую сумму денег на покупку нового, которая спустя некоторое время вылилась в кругленькую цифру. Теперь вот расхлёбываю.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 февраля 2016, 09:02

      Обратно в зенит)))) аха-ха

      -2
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      Рейтинг: +36

      FC LD 5 февраля 2016, 07:58

      Ничто не вечно. Спасибо Андрей за игру!

      1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 5 февраля 2016, 02:13

      в китай

      1
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 5 февраля 2016, 00:25

      да ты крутой Андрюша, скорее тебя ждет 3 дивизион Казахстана. Карагандинский Каракум. ..

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 4 февраля 2016, 23:45

      Да!!! Печально! Уйдёт Аршавин ,а за ним великая эпоха Российского футбола!!! Талантливый безусловно,для нынешнего отрезка футбола!!! Может ещё и поиграет!

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