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    Кобелев: «Перед возобновлением чемпионата «Динамо» нужно подписать еще двух-трех игроков»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о трансферных целях клуба на оставшееся до окончания периода дозаявок время.

    "Нам необходимо не только в треугольнике в центре поля, но и на каждую позицию иметь дублера. Поэтому то, что от нас ушли игроки, конечно, добавляет головной боли. Нам сейчас необходимо еще несколько игроков. Мы над этим работаем.

    Ушел Кокорин – значит, необходим нападающий. Ушел Жирков – это левая бровка. Нужен игрок на левую бровку. Необходим еще один центральный защитник, которого у нас нет. Вот в этом направлении мы должны работать. Убежден в том, что перед началом чемпионата нам обязательно нужно подписать два-три игрока", - отметил Кобелев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    04.02.2016 21:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 февраля 2016, 10:20

      Второй Арсенал в РПЛ, ну посмотрим посмотрим как будут играть.
      Уж больно тактика у Кобелева наглая по такому составу.

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      Рейтинг: +32

      bacardi023 5 февраля 2016, 00:32

      Уже практически подписаны юный Василий Гондоплясов из дубля Мордовии, Херовикс Хреновичус из Даугавпилса и Ашот Макакян из дубля Бананца! !!ура товарищи!

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      Рейтинг: +32

      bacardi023 > orlovcar 5 февраля 2016, 09:58

      клоуны в руководстве Динамо!

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