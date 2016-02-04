Никифоров: «Уверен, Черышев будет играть в основном составе «Валенсии»

Бывший защитник сборной СССР Юрий Никифоров рассказал о своих впечатлениях от дебютной игры полузащитника сборной России Дениса Черышева за "Валенсию". Напомним, что "летучие мыши" в первом полуфинальном поединке Кубка Испании уступили "Барселоне" со счетом (0:7).

"К сожалению, бывают такие матчи, когда у одной команды игра идет, а у второй – нет. Футболисты "Барселоны" сами сказали, что у них получалось абсолютно все. "Барса" сейчас на пике своей формы, а у "Валенсии" есть большие проблемы.

В данном матче тяжело оценить игру Дениса Черышева. Во-первых, он вышел на замену при крупном счете. Во-вторых, "Валенсия" играла в меньшинстве, а на "Камп Ноу" это очень тяжело. Денис отдал великолепный голевой пас, хоть там и было положение "вне игры". Видно, что Черышев старался: играл жестко в отборе, в подкат пошел — карточку получил. Я уверен, что Денис будет играть в основном составе, он очень хороший футболист.

Сейчас "Валенсия" сосредоточится на играх в чемпионате Испании. Денис готов выходить на поле на все 90 минут и даже больше. Все-таки он провел сборы с "Реалом", пускай не имел большой игровой практики, но тренировался и поддерживал форму. Вчера было видно, что Черышев горит желанием играть", - сказал Никифоров.