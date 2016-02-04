Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кайрат» проявляет интерес к Аршавину

    Полузащитник Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с краснодарской "Кубанью", может продолжить свою карьеру в казахстанском "Кайрате". Как сообщает источник, алма-атинский клуб всерьез заинтересован в услугах бывшего хавбека сборной России, однако, вероятнее всего, не сможет удовлетворить финансовые требования игрока.

    В текущем сезоне за "Кубань" Аршавин принял участие в восьми встречах, голами не отметился. На данный момент полузащитник является свободным агентом. Отметим, что ранее футболист заявлял о том, что готов рассматривать любые предложения.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2016 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 4 февраля 2016, 23:31

      в китай езжай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 4 февраля 2016, 22:33

      давай, Андрей, закончи достойно карьеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 февраля 2016, 21:58

      По стопам Сычева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 4 февраля 2016, 21:26

      Если краснощекий не умерит свои запросы,то вряд ли сможет продолжать футбольную карьеру!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 февраля 2016, 19:27

      А что, чем не вариант? Глядишь, и в лиге чемпионов ещё поиграет за казахов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11