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Мини-футбол. Скорович доволен успехом в матче с Казахстаном

4 февраля 2016, 17:04

Старший тренер сборной России Сергей Скорович ответил на вопросы журналистов после стартовой победы нашей команды над Казахстаном на Евро-2016 (2:1).

- Первый шаг всегда трудный, первый матч на большом турнире всегда сопряжен с волнением и дается тяжело. Сегодня эти закономерности сработали. Я рад, что команда победила и с хорошим настроением вошла в этот чемпионат Европы.

- Начало первого тайма для сборной России было сложным, стартовые 8 минут прошли очень нервозно. С чем это связываете?

- С тем же, о чем сказал только что. Всегда нужно определенное время, чтобы войти в игру, почувствовать ее. У нас был брак, были потери, не все получалось в прессинге. А соперник наоборот действовал очень слаженно, постоянно напрягал нас активным отбором. Нужно было перетерпеть это, что нам и удалось сделать.

- Как прокомментируете два быстрых гола на 11 минуте?

- Очень хорошо проявил себя на позиции столба Дмитрий Лысков. В первом случае получил мяч в центре, во втором - на фланге. Оба раза он адресовывал мяч Ромуло, который хорошо действует на скорости. Два гола вышли похожими друг на друга.

- Дмитрий Лысков не выходил в стартовом составе, как вы почувствовали, что именно сейчас нужно его выпустить?

- Мы наигрывали различные сочетания. У Лыскова было небольшое недомогание, он начал тренироваться только четыре дня назад. Сергей Сергеев был хорош, но в определенный момент времени нам стало не хватать глубины атаки, поэтому я пошел на такую рокировку в этом звене. Как видите, она сработала, хотя, конечно, так происходит не всегда.

- В этой игре не участвовали полевые игроки Ренат Шакиров, Иван Милованов.

- Ренат и Иван, как и Сергей Викулов уже в Сербии получили небольшое отравление, питались и занимались по отдельной программе. Что касается игры - в такой борьбе сложно было производить замены. Мы сыграли в 9 человек. У Казахстана, по-моему, было еще меньше.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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