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    Лазич: «К началу сезона «Анжи» будет в отличной форме»

    Сербский футболист "Анжи" Дарко Лазич рассказал о встрече с "Цзянсу Сэйнти" (0:2).

    "Ну, вы видели, мы проигрывали после первого тайма 0:2. И на второй тайм мы выходили с решимостью добиться победы. Потому что и я, и все остальные ребята в команде всегда стремимся побеждать. Почему не далась игра? Не знаю, может, из-за того, что мы готовимся к сезону, тренируемся по два раза в день, и довольно интенсивно, некоторые ребята ощущают некоторую усталость. Я себя чувствую хорошо, я ощущаю высокую мотивацию – работать, играть в стартовом составе и побеждать. Да, мы проиграли сегодня, но это футбол. С каждой тренировкой, с каждой игрой мы растем, становимся сильнее. Я думаю, когда сезон начнется, мы будем находиться в отличной физической форме и играть хорошо", - сказал Лазич.

    Источник: ФК «Анжи»

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    04.02.2016 15:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      сканер 5 февраля 2016, 22:58

      удачи и побед!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 17:53

      Лазич? Автогол с Тереком, помним-помним.

      -1
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