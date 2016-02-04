Григорий Иванов: «Разочарован решением Ерохина»

Президент "Урала" Григорий Иванов признался, что его разочаровал полузащитник Александр Ерохин, перешедший в "Ростов".

"Ну что поделать… Отпустили Ерохина в "Ростов", пока бесплатно, но потом получим какие-то проценты. Честно говоря, думал, что он поедет с нами на сборы. Договаривались вроде об одном, а вышло другое.

Футболист принял такое решение. Что ж, это его жизнь. Признаюсь, разочарован. С другой стороны, зачем нам нужен в команде игрок, у которого глаза не горят? Он же будет тренироваться из-под палки. Такие вот дела… Ничего, жизнь продолжается. Желаем ему в "Ростове" удачи!" - сказал Иванов.