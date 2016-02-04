Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорий Иванов: «Разочарован решением Ерохина»

    Президент "Урала" Григорий Иванов признался, что его разочаровал полузащитник Александр Ерохин, перешедший в "Ростов".

    "Ну что поделать… Отпустили Ерохина в "Ростов", пока бесплатно, но потом получим какие-то проценты. Честно говоря, думал, что он поедет с нами на сборы. Договаривались вроде об одном, а вышло другое.

    Футболист принял такое решение. Что ж, это его жизнь. Признаюсь, разочарован. С другой стороны, зачем нам нужен в команде игрок, у которого глаза не горят? Он же будет тренироваться из-под палки. Такие вот дела… Ничего, жизнь продолжается. Желаем ему в "Ростове" удачи!" - сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2016 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 февраля 2016, 17:42

      А некоторое время назад в грудь себя бил что Ерохин в Урале и т.д. и т.п.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 4 февраля 2016, 18:15

      Да мог бы доиграть сезон в Урале.(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 18:07

      Вот! А ты хотел бабла с Ростова срубить.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11