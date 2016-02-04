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    Коломейцев: «После каждого отпуска с женой говорим: «Срочном учим английский»

    Новобранец "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о языковом барьере на сборах.

    — Так, может, пора английский осваивать?
    — Давно пора! Мы с женой себе после каждого отпуска говорим: "Все, срочно учим английский!". Потому что даже пару слов связать не можем, объяснить, что хотим. Ну вот сейчас решительно настроены. Вернусь со сборов, обязательно найму репетитора.

    — Да зачем нанимать со стороны — у вас тут в команде полно потенциальных репетиторов!
    — Думаю, никто из них не захочет заниматься с Коломейцевым (смеется). Своих дел хватает. И я еще не знаю, какой из меня ученик…

    — Попадали в комичные ситуации из-за незнания английского?
    — Один раз на Мальдивах это, наоборот, помогло. Мы пытались объяснить, какой нам нужен номер. И в итоге получили… намного лучше, чем хотели. Чуть ли не люкс вместо обычного. Долго не понимали, почему так вышло. Оказалось, просто отель сделал нам подарок.

    — Тогда, может, ну его — этот английский?
    — Нет, все-таки не самые приятные истории тоже бывали. Как-то раз не могли втолковать сотрудникам гостиницы, какую еду отдельно приготовить для дочки. С общего стола она ведь ничего не ела… Хорошо хоть немного пищи для нее взяли с собой.

    — А после того как она закончилась? Дочь голодала?
    — Ну нет, я просто нахожу переводчиков (смеется). Всегда есть в отелях русские люди, знающие английский, готовые помочь. К сожалению, дочке пришлось пару дней питаться не совсем правильно. Но потом все наладилось.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2016 13:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 19:01

      Хорошо живут наши футболёры, даже без знания английского, ага.

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