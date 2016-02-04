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    Шкулетич: «Я стал совсем другим»

    Нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич уверен, что за последний год он стал гораздо сильнее. По словам футболиста, он намерен и дальше усердно тренироваться.

    – Вы удивились прогрессу Ньясса?

    – Не могу сказать, что лично для меня это был сюрприз. Хотя бы потому, что я до этого не знал Ньясса, мне было не с чем сравнить. Но для остальных – да. Ведь когда я пришел, он был игроком второго плана.

    – Что вам нужно сделать, чтобы самому теперь выйти на первый план?

    – Знаете, за последний год я сильно прибавил. Осенью ездил в сборную и даже там мне сказали, что я стал совсем другим. Надо не останавливаться и усердно тренироваться, несмотря ни на что.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2016 07:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      BotulisM 4 февраля 2016, 10:52

      Шевелиться надо резче на поле, и соображать шустрее, вот тогда прогресс будет на лицо, а пока много тупит, к сожалению(

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    • ...
      Рейтинг: +22

      Fahreddin Ismailow 4 февраля 2016, 09:39

      Удачи

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