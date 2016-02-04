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    Канисарес призвал Невилла уйти в отставку

    Бывший страж ворот "Валенсии" Сантьяго Канисарес назвал поражение левантийцев в кубковом матче от "Барселоны" "самым ужасным за всю свою жизнь". По словам испанского голкипера, после 0:7 наставник "летучих мышей" Гари Невилл обязан подать в отставку.

    "Это самое ужасное поражение "Валенсии" за всю мою жизнь. И то, в какой манере мы сегодня проиграли, не идeт ни в какое сравнение с поражениями от "Карлсруэ" (0:7) в 1993-м и 0:4 от "Саламанки" в 1995-м.

    Я надеялся, что после такого тренер подаст в отставку и извинится. Удивительно, что он не сделал этого. Я думал, Гари честный человек", — пишет Канисарес в Twitter.

    Источник: Twitter

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    04.02.2016 06:18
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