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    Серия А. Победы «Наполи», «Ювентуса» и «Милана»

    Завершились матчи 23-го тура чемпионата Италии. "Эмполи" спас ничью в поединке с "Удинезе", "Фиорентина" вырвала победу над "Карпи", "Интер" победил "Кьево", "Ювентус" переиграл "Дженоа", "Наполи" в гостях выиграл у "Лацио", "Палермо" дома уступил "Милану", "Сампдория" сыграла вничью с "Торино", "Верона" была сильнее "Аталанты".

    Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

    Эмполи - Удинезе - 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 - Сапата, 23; 1:1 - Пуччарелли, 90

    Фиорентина - Карпи - 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 - Валеро, 2; 1:1 - Ласанья, 73; 2:1 - Сарате, 90

    Интер - Кьево - 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Икарди, 48

    Ювентус - Дженоа - 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Де Майо, 30 (автогол)

    Лацио - Наполи - 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 - Игуаин, 24; 0:2 - Кальехон, 27

    Палермо - Милан - 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 - Бакка, 19; 0:2 - Ньянг, 33 (с пенальти)

    Сампдория - Торино - 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 - Муриэль, 66; 1:1 - Белотти, 71; 2:1 - Сориано, 84; 2:2 - Белотти, 90

    Верона - Аталанта - 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 - Конти, 30; 1:1 - Силигарди, 42; 2:1 - Паццини, 84

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2016 00:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 5 февраля 2016, 17:20

      с нетерпением жду игры юве с наполи...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 февраля 2016, 10:59

      Все лидеры взяли очки

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