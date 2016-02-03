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    Головин хочет видеть в ЦСКА Широкова

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что он хотел бы видеть в своей команде Романа Широкова.

    "Читал, что в ЦСКА может прийти Широков, – это было бы здорово. В сборной я смотрел на него. Широков совершал такие действия, что я даже представить не мог.

    Когда смотришь по телевизору, не до конца понимаешь, насколько это круто. А когда тренируешься вместе – видишь, что его мастерство – это фантастика", — сказал Головин.

    Напомним, что в данный момент 34-летний Широков является свободным агентом и ЦСКА является одним из претендентов за игрока.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2016 23:47
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 4 февраля 2016, 10:58

      Балласт этот Широков

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 февраля 2016, 09:58

      Бле ать, он уже там, или опять за Бу хал?

      -1
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