Лига 1. «Лилль», «Нант», «Лион» побеждают

Завершились несколько матчей 24-го тура чемпионата Франции. "Генгам" разгромил "Труа", "Лилль" был сильнее "Кана", "Лион" переиграл "Бордо", "Нант" победил "Газелек", "Ницца" выиграла у "Тулузы", "Анжер" уступил "Ренну".
Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур
Голы: 1:0 - Эрдинч, 5; 2:0 - Санкаре, 46; 3:0 - Жиресс, 56; 4:0 - Бляс, 90
Гол: 1:0 - Сумаоро, 59
Голы: 1:0 - Лаказетт, 41; 2:0 - Лаказетт, 87; 3:0 - Калулу, 90
Голы: 1:0 - Сала, 14; 2:0 - Бедойя, 23; 2:1 - Майи, 26; 3:1 - Адриан, 58
Гол: 1:0 - Бен Арфа, 82
Голы: 0:1 - Бука, 15; 1:1 - Траоре, 43; 2:1 - Шарбонье, 50