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    Лига 1. «Лилль», «Нант», «Лион» побеждают

    Завершились несколько матчей 24-го тура чемпионата Франции. "Генгам" разгромил "Труа", "Лилль" был сильнее "Кана", "Лион" переиграл "Бордо", "Нант" победил "Газелек", "Ницца" выиграла у "Тулузы", "Анжер" уступил "Ренну".

    Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

    Генгам - Труа - 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 - Эрдинч, 5; 2:0 - Санкаре, 46; 3:0 - Жиресс, 56; 4:0 - Бляс, 90

    Лилль - Кан - 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Сумаоро, 59

    Лион - Бордо - 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 - Лаказетт, 41; 2:0 - Лаказетт, 87; 3:0 - Калулу, 90

    Нант - Газелек - 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 - Сала, 14; 2:0 - Бедойя, 23; 2:1 - Майи, 26; 3:1 - Адриан, 58

    Ницца - Тулуза - 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Бен Арфа, 82

    Реймс - Анжер - 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 - Бука, 15; 1:1 - Траоре, 43; 2:1 - Шарбонье, 50

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2016 23:19
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