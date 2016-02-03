Селюк: «Китайские клубы правильно делают, что скупают игроков с громкими именами»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о высокой активности китайских клубов в зимнее трансферное окно.

– У Китая много средств. Мутко у нас говорит об ужесточении лимита, чтобы играли наши игроки. Но ведь ходят на футбол ради Халка. На Аршавина и Широкова тоже идут, но в первую очередь ради Халка. В Китае, и в целом в Азии, своеобразные условия жизнедеятельности. При выборе поехать в Россию или в Китай – выберут первый вариант, но китайцы могут заманить к себе деньгами, что они сейчас и делают. Платят сумасшедшие деньги, хотя качество футбола у них еще далеко от европейского. По вчерашнему матчу "Ростова" с "Цзянсу Сайнти" (3:0) это было видно. Но они идут правильным путем – берут игроков с громкими именами. При этом один из китайских инвесторов вложил денег в португальский футбол, чтобы китайцы играли чуть ли не в каждой их команде. Поэтому, уверен, в ближайшем будущем у Китая будет неплохая национальная команда.

– В России надо сделать так же?

– Хотелось бы, чтобы у нас было так. Чтобы мы не искали игроков с российскими корнями зарубежом, а отправляли играть туда своих. Бельгия отпустила своих игроков, у них высокая конкуренция в чемпионате ввиду отсутствия лимита на легионеров и многие уезжают играть в европейские команды – теперь они лидируют в рейтинге ФИФА. А кто играет из сборной России за границей? Только Черышев! Зато собираем игроков сборной в одной команде. Китайцы в этом плане развиваются лучше нас. Правда, у них гораздо лучшее финансовое положение. Американцы развивали свою лигу МЛС таким же путем, и сейчас "Челси" купили воспитанника американского футбола за четыре миллиона евро. Футболисты должны уезжать за границу и набираться опыта европейского футбола, а в родной стране надо растить своих ребят.