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    Бубнов: «Спартак», расставшись с Широковым, ничего не потерял»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о расторжении контракта между "Спартаком" и полузащитником Романом Широковым.

    "Кто больше выиграл от расторжения контракта – "Спартак" или Широков? "Спартак"! Говорил раньше, что Аленичеву придется решать проблему Попов – Широков, этим все и кончилось. "Спартак", расставшись с Широковым, ничего не потерял. Меня больше всего удивляет, что говорят – Широков идет, чтобы подготовиться к Евро, а не играть в ЦСКА.

    Это что за посыл? Мне понравилось, как игроки говорят, тот же Дзагоев: Широков бы, говорит, не помешал. Широков и Еременко, как и в "Спартаке" с Поповым, будут дублировать друг друга… Странно и то, что Широков никому не нужен, а ЦСКА, где тренер сборной, он подойдет. Для Слуцкого это хорошо, это наигрывание связки Широков – Дзагоев", рассказал Бубнов.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.02.2016 18:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 февраля 2016, 22:20

      Широков бросил Спартак. Теперь задача, попасть в десятку.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv > Zeff 3 февраля 2016, 23:18

      Понятие бросил,в данной ситуации,не уместно.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Zeff 4 февраля 2016, 01:31

      Широков в целом в Спартаке был бесполезен. Задачи от ухода бесполезного игрока не меняются.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > mgordeev 4 февраля 2016, 19:10

      В Спартаке много бесполезных игроков, начиная с тренера.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Zeff 6 февраля 2016, 15:00

      Как показывает таблица в Спартаке бесполезных игроков, включая тренера не больше, чем в Зените.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > mgordeev 8 февраля 2016, 23:28

      Это ненадолго.

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