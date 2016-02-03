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    «Динамо» подпишет с УЕФА соглашение по финансовому fair play

    Московское "Динамо" урегулировало все проблемы по соответствию клуба финансовому fair play. Кроме того, между московской командой и УЕФА может быть подписано соглашение. Об этом сообщил председатель общества "Динамо" Владимир Проничев.

    "Мы решаем сейчас вопросы с fair play. У нас достигнуты хорошие результаты. Мы устранили те условия, которые послужили принятию таких решений. Встреча рабочей группы УЕФА состоялась. Договорились, что этим летом еще раз встретимся и, возможно, будет подписано мировое соглашение", отметил Проничев.

    Источник: ТАСС

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    03.02.2016 18:21
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