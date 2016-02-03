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    Крицюк: «В «Браге» называли монстром. Бывало, что и профессором»

    Голкипер "Браги" Станислав Крицюк, на правах аренды выступающий за "Краснодар", рассказал о том, какие прозвищ удостаивался от партнеров.

    В Португалии по результатам голосования болельщиков на звание лучшего вратаря вы обогнали Касильяса. Круто, ведь в стране народ следит в основном за большой тройкой клубов, куда "Брага" не входит.

    Наверное, круто. Игра у меня действительно получалась, было несколько отличных матчей. Уверен, смотрелся не хуже вратарей из топ-клубов Португалии. Голосование вещь субъективная, спасибо болельщикам, это приятно.

    Недавно после сэйвов в матче с "Насьоналом" комментаторы назвали вас монстром. Пресса называла "железной стеной". Какое прозвище больше нравится?

    Привык к "монстру". Про "железную стену" читал только после "Бенфики". А в этом году меня в команде иногда называли монстром. Бывало, что и профессором.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.02.2016 16:32
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