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    Карамбе: «Российские футболисты способны играть за «Реал» или «Барселону»

    Бывший футболист сборной Франции Кристиан Карамбе заявил, что российские футболисты обладают высоким уровнем мастерства для того, чтобы выступать в ведущих европейских клубах.

    "Лично мне россияне нравятся. Видел команду в деле на прошлом Евро в Польше, иногда, как уже говорил, смотрю матчи вашего чемпионата, уровень которого весьма высок. В России есть футбольные таланты. Глядя на них по отдельности, даже приходишь к выводу, что они умеют все и располагают достаточным уровнем технического мастерства и видением футбола, чтобы играть в "Реале" или "Барселоне". Не хватает характера, чтобы сделать еще один шаг. Надеюсь, на домашнем Кубке конфедерации и чемпионате мира они смогут проявить себя больше, чем до сих пор", отметил Карамбе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2016 16:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 февраля 2016, 19:47

      Давайте соберем их в одну команду и выиграем лигу чемпионов 6 раз подряд, легко.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 февраля 2016, 17:40

      Теперь наши кокорины будут считать, что их не дооценили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 февраля 2016, 16:36

      Шутник

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 февраля 2016, 16:31

      Фамилии?

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