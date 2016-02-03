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    Хиддинк: «Великие игроки, умеющие правильно подойти к делу, могут сделать многое для молодежи»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк поделился мнением о тренерском будущем защитника синих Джона Терри.

    "Не многие, но некоторые игроки все-таки имеют задатки того, чтобы стать успешными тренерами в будущем, хотя им еще надо учиться, как тренировать и готовить команды. Но, когда они осваивают это, им еще помогает и опыт. И если они могут переключиться, перестать думать, как игрок, и начать думать, как тот, кто может помочь молодым футболистам а эта психологическая трансформация просто необходима то подрастающее поколение значительно выиграет, когда в будущем будет работать с такими людьми. Великие игроки, если они умеют правильно подойти к делу и психологически перестроиться на тренерскую волну, могут сделать очень многое для молодежи, и это очень здорово", – рассказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.02.2016 15:38
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