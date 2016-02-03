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    Мэр Сочи: «Новый клуб будет называться ФК «Сочи» и финансироваться из частных средств»

    Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал, как идет процесс создания нового клуба в городе из Краснодарского края.

    "Клуб будет называться ФК "Сочи". Он будет финансироваться из средств частных инвесторов. Планируем, что он начнет активно развиваться после чемпионата мира 2018 года.Сейчас появились партнеры, которые имеют деньги и желание продвигать футбол в Сочи. Как и все жители, они хотят, чтобы сочинский футбольный клуб занимал видное место.

    Финансировать будет частная компания "Сочи-парк". Еще может присоединиться компания "Горки Город". К счастью, после Олимпиады 2014 года у нас появились бизнесмены, способные спонсировать футбольный клуб, а это, как известно, дорогое удовольствие. Уверен, что динамичное развитие футбол в Сочи получит после чемпионата мира", – отметил Пахомов.

    Источник: ТАСС

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    03.02.2016 15:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 февраля 2016, 18:05

      "Клуб будет финансироваться Из частных средств... "
      А в частные карманы будут попадать за счет воровства из бюджета.

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    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 3 февраля 2016, 16:41

      Клубы должны быть только частными и не каких гос денег

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