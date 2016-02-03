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  • Колосков: «В назначении Инфантино на пост президента ФИФА не может быть отрицательных последствий»

Колосков: «В назначении Инфантино на пост президента ФИФА не может быть отрицательных последствий»

3 февраля 2016, 14:32

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал возможное назначение на пост президента организации Джанни Инфантино.

"Ничего страшного в этом нет. Инфантино – человек выдвинутый европейскими федерациями. На прошедшем недавно общем совещании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все 54 члена федерации единогласно поддержали кандидатуру Инфантино. РФС в том числе, а потому неудивительно, что Виталий Мутко говорит об этом в прессе.

Что касается, последствий, то их не может быть. Все прекрасно понимают, что на голосовании у всех есть право выбора, и поэтому, как только завершатся выборы, никаких отрицательных последствий не будет", – заявил Колосков.

Источник: «Спорт день за днем»
Весь мир
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