Колосков: «В назначении Инфантино на пост президента ФИФА не может быть отрицательных последствий»

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал возможное назначение на пост президента организации Джанни Инфантино.

"Ничего страшного в этом нет. Инфантино – человек выдвинутый европейскими федерациями. На прошедшем недавно общем совещании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все 54 члена федерации единогласно поддержали кандидатуру Инфантино. РФС в том числе, а потому неудивительно, что Виталий Мутко говорит об этом в прессе.

Что касается, последствий, то их не может быть. Все прекрасно понимают, что на голосовании у всех есть право выбора, и поэтому, как только завершатся выборы, никаких отрицательных последствий не будет", – заявил Колосков.