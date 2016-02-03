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    Карамбе: «Для футболистов участие в Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 – большая честь»

    Бывший футболист сборной Франции Кристиан Карамбе на проходящей в Москве презентации официальной эмблемы Кубка конфедераций-2017 поделился мнением о данном турнире.

    "Создание должной атмосферы самое главное для футболистов и болельщиков. Новые стадионы и будут создавать нужную атмосферу. Участие волонтеров является ключевым моментом для достижения успеха.

    Для футболистов принять участие в Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 большая честь. Накал на Кубке конфедераций всегда очень велик. Для игроков очень важным является время, потому что нужно своевременно попасть в сборную и быть при этом в хорошей физической форме", сказал Карамбе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2016 12:50
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