Карамбе: «Для футболистов участие в Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 – большая честь»

Бывший футболист сборной Франции Кристиан Карамбе на проходящей в Москве презентации официальной эмблемы Кубка конфедераций-2017 поделился мнением о данном турнире.

"Создание должной атмосферы – самое главное для футболистов и болельщиков. Новые стадионы и будут создавать нужную атмосферу. Участие волонтеров является ключевым моментом для достижения успеха.

Для футболистов принять участие в Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 – большая честь. Накал на Кубке конфедераций всегда очень велик. Для игроков очень важным является время, потому что нужно своевременно попасть в сборную и быть при этом в хорошей физической форме", – сказал Карамбе.