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    Кен: «Терек» - великий клуб»

    Полузащитник "Терека" Педро Кен признался, что предложение грозненского клуба перекрыло все остальные, которые были у него.

    "Я не долго думал над предложением "Терека", несмотря на предложения, которые у меня были. Я всегда мечтал играть в Европе. "Терек" – великий клуб с фантастической инфраструктурой. Я очень рад и надеюсь, что вытянул счастливый билет.

    Я рассчитываю, что адаптация пройдет быстро, и тот факт, что я никогда не играл за пределами Бразилии, никак не скажется", - признался Кен.

    Напомним, что 28-летний бразилец, пребывавший в статусе свободного агента, находился на просмотре в "Тереке" на протяжении десяти дней, после чего стороны подписали контракт на два с половиной года. В своем новом клубе Кен получил номер восемь.

    Источник: Globo

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    03.02.2016 11:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 февраля 2016, 15:23

      Добро пожаловать Кен!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 3 февраля 2016, 15:02

      Урал тоже ничего так)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      MirOb1 3 февраля 2016, 14:52

      Истину говорит Мр. Кен. Терек аж с Советских времен был в первой лиге вместе с Памиром.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 февраля 2016, 12:51

      Возможно, это Терек вытащил выигрышный билет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 3 февраля 2016, 12:08

      Что?! "Терек" великий?! Чем это он велик, интересно???

      0
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      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > 18JG 3 февраля 2016, 12:24

      Это ему так сказали

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > 18JG 3 февраля 2016, 13:27

      В газетёнках так пишут))) и в микрофон орут об этом! На этом доказательства закончились

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > 18JG 3 февраля 2016, 14:44

      И с каких пор Чеченский Султанат -Европа.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > kykyi 3 февраля 2016, 15:23

      географию учи

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      DISHNO > kykyi 3 февраля 2016, 15:37

      Открой карту,почитай книгу ну или потычь пальцами по клаве!

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG > gosproektikabinet 3 февраля 2016, 17:45

      Слышь ты, Алеша бл. Я вопрос конкретно поставил, а не называл какой-либо другой клуб великим. В нашей стране великими я назову "Динамо", "Спартак", "Торпедо", ЦСКА. Все. "Зенит", хоть я его люблю всем сердцем, не такой великий клуб.

      А ты, прежде чем че-то кукарекнуть, сто раз подумай.

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