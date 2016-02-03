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    Котуньо: «Опекать Халка - большая ответственность»

    Уругвайский защитник "Рубина" Гильерме Котуньо рассказал о том, на какой позиции в Казани ему играть наиболее комфортно.

    "Моя родная позиция – левый крайний защитник и на ней мне играть наиболее комфортно. Но тренерам виднее, где меня использовать. Я стараюсь быть полезным на любой позиции, где бы меня не поставили. Для меня нет проблем сыграть центрального защитника, я готов.

    Против "Зенита" я действительно играл в центре защиты и пришлось опекать Халка. Это была большая ответственность. Я старался выполнить задание максимально хорошо и думаю, что у меня получилось его сдерживать", - рассказал Котуньо.

    В текущем сезоне Котуньо провел 13 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился одной голевой передачей.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    03.02.2016 10:21
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