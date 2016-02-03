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    Клопп: «Ливерпуль» мог бы сыграть и лучше»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда не слишком впечатляюще выглядела в матче с "Лестером".

    "Показал ли "Ливерпуль" игровую дисциплину? Я не слишком доволен игрой своей команды, могли бы сыграть и лучше. Мы били по воротам, когда нужно было играть в пас, и делали передачи тогда, когда следовало бить. Скорее у нас получались полумоменты, а не моменты.

    Варди забил голы экстра-класса. Сегодня была хорошая возможность показать, что мы готовы к большему, но не получилось.

    Мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. Я должен снова пересмотреть матч", – отметил Клопп.

    Напомним, что "Ливерпуль" уступил на выезде "Лестеру" со счетом 0:2. После 24 туров команда Клоппа занимает в таблице Премьер-лиги восьмое место.

    Источник: BBC

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    03.02.2016 06:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 февраля 2016, 10:12

      Да если бы кого то не манили лавры Ноера и находился в воротах, а не выбегал куда не надо, то еще хз как игра сложилась.
      А Лестер молодцы прям как Ростов, видно рука Бердыева)))) Все от печки, все рационально, два касания мяча и гол, МЮ со своей тупой "философией" поучится надо.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > FanatSerj 3 февраля 2016, 11:39

      МЮ вчера великолепно отыграл!! надеюсь так и будут

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 3 февраля 2016, 09:53

      гнать с команды Емре, Лалана, надо продать Бентеке и срочно надо избавится от Миньоле !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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