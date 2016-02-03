Клопп: «Ливерпуль» мог бы сыграть и лучше»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда не слишком впечатляюще выглядела в матче с "Лестером".

"Показал ли "Ливерпуль" игровую дисциплину? Я не слишком доволен игрой своей команды, могли бы сыграть и лучше. Мы били по воротам, когда нужно было играть в пас, и делали передачи тогда, когда следовало бить. Скорее у нас получались полумоменты, а не моменты.

Варди забил голы экстра-класса. Сегодня была хорошая возможность показать, что мы готовы к большему, но не получилось.

Мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. Я должен снова пересмотреть матч", – отметил Клопп.

Напомним, что "Ливерпуль" уступил на выезде "Лестеру" со счетом 0:2. После 24 туров команда Клоппа занимает в таблице Премьер-лиги восьмое место.