Клопп: «Ливерпуль» мог бы сыграть и лучше»

Да если бы кого то не манили лавры Ноера и находился в воротах, а не выбегал куда не надо, то еще хз как игра сложилась.
А Лестер молодцы прям как Ростов, видно рука Бердыева)))) Все от печки, все рационально, два касания мяча и гол, МЮ со своей тупой "философией" поучится надо.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда не слишком впечатляюще выглядела в матче с "Лестером".
"Показал ли "Ливерпуль" игровую дисциплину? Я не слишком доволен игрой своей команды, могли бы сыграть и лучше. Мы били по воротам, когда нужно было играть в пас, и делали передачи тогда, когда следовало бить. Скорее у нас получались полумоменты, а не моменты.
Варди забил голы экстра-класса. Сегодня была хорошая возможность показать, что мы готовы к большему, но не получилось.
Мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. Я должен снова пересмотреть матч", – отметил Клопп.
Напомним, что "Ливерпуль" уступил на выезде "Лестеру" со счетом 0:2. После 24 туров команда Клоппа занимает в таблице Премьер-лиги восьмое место.