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    Раньери: «Это удивительно»

    Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился впечатлениями после победы в матче 24-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:0).

    "Удивительно. Первый гол был невероятным. Мы очень хорошо играли и прессинговали против отличной команды. Джейми очень быстр и может создавать много моментов, но было невероятно, как Марез нашел его, а сам Варди успел посмотреть на положение вратаря и забить фантастический гол.

    Команда в хорошем состоянии. Сейчас нам важно восстановить силы, потому что против "Манчестер Сити" нам придется побегать. На нас ничего не давит, игроки хорошо себя чувствуют", – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    03.02.2016 01:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +160

      Varnes 3 февраля 2016, 15:10

      Вчера был очень крутой матч!
      Лестер - открытие года, если есть такая номинация в футболе.

      1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 3 февраля 2016, 11:32

      гол красавец, Лестер - невероятен!)))
      удачи им!

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 3 февраля 2016, 11:28

      Это было не просто удивительно, а АХУИТЕЛЬНО!!!! Not "unbelievable", but "FUCKING unbelievable"!!!!
      Гол Варди первый - это просто космос!!!

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 февраля 2016, 09:29

      Все что связано с именем Лестер в этом сезоне, все удивительно! Удачи им!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 февраля 2016, 09:15

      Молодчики!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 3 февраля 2016, 01:55

      Я буду очень рад когда все мешки на дно пойдут

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 февраля 2016, 01:46

      Будет здорово,если до конца сезона у Лестера хватит сил сохранить первую строчку

      5
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